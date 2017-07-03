Уфимца будут судить за нападение на врачей "скорой помощи"

Житель Уфы обвиняется в побоях и угрозе убийством. Он полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В мае мужчина вызвал скорую помощь для своего друга. Перед вызванной бригадой врачей предстал крепко спящий после употребления алкоголя мужчина.

Вызвавший медиков мужчина тоже был нетрезв, в агрессивной форме он стал требовать оказать спящему медицинскую помощь. Он нецензурно выражался, размахивал ножом и угрожал убить одного из медиков. Когда медперсонал покинул квартиру, он догнал их в подъезде и ударил сотрудника бригады кулаком в грудь.

За свою агрессию "заботливому" товарищу предстоит теперь ответить перед судом.