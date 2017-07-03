В Уфе проблему обманутых дольщиков решит единая информационная система

Бороться с проблемой обманутых дольщиков поможет вводимая в городе система мониторинга строительства жилья, сообщил генеральный директор Уфимского городского агентства ипотечного кредитования Кирилл Бадиков на оперативном совещании в администрации столицы.

Единая информационная система «Интро Аналитика» решает сразу несколько проблем. Ведется база возводимых объектов - квартир, машиномест, коммерческой недвижимости, и контроль за ходом строительства. Кроме того, система содержит базу всех договоров участия в долевом строительстве и формирует рейтинги компаний по ключевым показателям.





В версии, которая выйдет во второй половине нынешнего года, предусмотрен также сбор данных о вторичном рынке недвижимости.





Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил внедрить систему в городе.





- Эта система общероссийского значения, ее надо презентовать на федеральном уровне, - подчеркнул он. – Если будет единый подход к этому по России, то процентов на 70 будут исключены негативные явления на строительном рынке.