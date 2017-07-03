В Уфе перед судом предстал «черный риэлтор»

За квартирную махинацию его приговорили к семи годам колонии общего режима.

В Уфе перед судом предстал 42-летний «черный риэлтор». Он познакомился с злоупотребляющей алкоголем жительницей в с. Михайловка Уфимского района, уговорил ее продать свою долю в квартире, подделал подписи остальных совладельцев и фиктивно продал жилье подставному лицу. Затем он оформил его в свою собственность.

В результате, владельцам квартиры был причинен ущерб на 1,6 млн рублей.

«Черного риэлтора» приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.