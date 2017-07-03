В Баймаке ревнивец застрелил бывшую сожительницу

Возможно, "бывших" не бывает, иначе как объяснить, что исчерпавшие себя отношения закончились выстрелами в упор? Тело несчастной было обнаружено днем 29 июня в одном из домов Баймакского района с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

Как выяснили следователи, накануне днем 44-летний житель Белорецкого района пришел к бывшей сожительнице и "из личных неприязненных отношений произвел два выстрела из пистолета в грудную клетку женщины". Она скончалась от ран через непродолжительное время в больнице.

Подозреваемый задержан и взят под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.