В Башкирии приступили к реконструкции первых дворов по федеральному проекту

Работы по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках проекта «Формирование современной городской среды» стартовали в республике, сообщил замминистра ЖКХ Альфред Зиннатуллин на заседании межведомственной комиссии.

Реконструкция уже идет в шести дворах. Договоры заключены по 33 дворам, конкурсные процедуры проведены по 78 объектам, в отношении 194 дворов объявлены торги. Что касается общественных территорий, то в четырех городах идут подготовительные работы, в остальных реконструкция начнется в июле или в августе.

Как уже сообщал наш сайт, на площадках устанавливаются камеры, изображение с которых будет передаваться в интернет. В Уфе и Нефтекамске трансляция уже запущена.

Напомним, что в рамках проекта до конца нынешнего года будут благоустроены 354 двора и 35 общественных территорий в 23 муниципальных образованиях.