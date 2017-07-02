В Уфе разыскивается грабитель, попавший под камеры видеонаблюдения

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Молодой человек похитил украшение стоимостью 30 тысяч рублей.

Около шести часов вечера 26 июня неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку, попав при этом в объектив камеры видеонаблюдения.

Грабитель сбежал и объявлен в розыск. На вид ему 19-20 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в темно-синюю кепку с надписью белого цвета М-1, темную куртку с капюшоном, темную рубашку, спортивные штаны и кроссовки также темного цвета.

Тхе, кому что-либо известно о грабителе, пресс-служба управления МВД России по Уфе просит позвонить по одному из телефонов: 279-39-02, 237-19-60, 02, 279-52-01, 252-52-00, 252-49-33.