Лучшие сказители живут в Баймакском районе

На XIX республиканском конкурсе юных сказителей и исполнителей эпоса за право быть лучшими боролись 26 команд, 101 школьник республики и Аргаяшского района Челябинской области.



Конкурс проходил в Бурзянском районе в два тура. В первом участники читали наизусть отрывки из эпоса «Урал-батыр». Во втором туре инсценировали отрывки из него и других эпических сказаний.

Удача оказалась на стороне баймакских школьников. Обладателем гран-при конкурса стала ученица 11 класса лицея-интерната Гульнара Казарбаева. Эпос она прочла на семи языках, использовала четыре народных инструмента. Ей вручена также премия минобразования республики имени Ахмета Сулейманова «За особые заслуги в пропаганде изучения башкирского народного эпоса «Урал батыр». Премия эта вручается впервые и учреждена в целях увековечения имени профессора, доктора филологических наук, почетного академика Академии наук Башкортостана А.М. Сулейманова.

Ее земляки – девятиклассники лицея № 4 Баймака Азамат Губайдулин, Динара Мамбетова и Раиль Рахматуллин привели команду к первому месту.

В призерах также команды Бакалинского, Бурзянского, Давлекановского, Учалинского районов и Сибая.