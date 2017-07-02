В Ишимбае задержали серийного вора

Полиция Ишимбая задержала 29-летнего ранее судимого местного жителя, который, недавно в отсутствие хозяев через форточку проник в их квартиру и вынес музыкальный центр.

В ходе следствия выяснилось, что это не единственная его кража. Незадолго до этого мужчина похитил из гаража, принадлежащего 56-летнему горожанину, электролобзик, шуруповерт и шлифовальную машинку.

Задержанный во всем признался и пояснил, что добычу распродал друзьям-приятелям.

На мужчину завели сразу два уголовных дела, сообщает пресс-служба республиканского МВД.