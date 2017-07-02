В Благовещенске за травму ребёнка наказали заведующую детсадом

Проверку по факту травмирования воспитанника детского сада провела Благовещенская межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В мае пятилетний ребенок остался без присмотра на площадке и сломал руку. Сотрудники сообщили о произошедшем родителям, которые сами отвезли мальчика в больницу.





Заведующая дошкольным учреждением оштрафована на 10 тыс. рублей за нарушение прав и свобод обучающихся. Кроме того, межрайонный прокурор потребовал от руководителя районного управления образования устранить нарушения закона и обеспечить безопасность детей. С сотрудниками детсада проведен дополнительный инструктаж.