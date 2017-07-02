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03.07.17 | 14:24 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирские спортсмены стали призёрами чемпионата России среди лиц с повреждениями ОДА
Один из них установил новый рекорд России.
В подмосковном Раменском завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). В нем участвовало более 200 пловцов из 38 регионов, в том числе четверо из нашей республики. Воспитанники башкирского спорта привезли восемь медалей разного достоинства.
Первые места завоевали Аделина Разетдинова (брасс, дистанция 100 м), Андрей Николаев (вольный стиль, 400 м) и Богдан Мозговой (вольный стиль, 400 м и 100 м).
«Серебро» на счету Генриха Фадеева (баттерфляй, 50 м) и Богдана Мозгового (вольный стиль, 50 м, комплексное полавание, 200 м).
«Бронзу» завоевала Аделина Разетдинова на дистанции 200 м комплексом.
Кроме того, в плавании на спине в дистации 100 м Богдан Мозговой установил новый рекорд России, сообшает региональное минспорта.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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