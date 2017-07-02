Международный аэропорт «Уфа» пополнит бюджет республики на 57 млн рублей

Международный аэропорт «Уфа» (100-процентная собственность Башкортостана) по итогам прошлого года перечислит в бюджет республики дивиденды в объеме 57 млн рублей, сообщает пресс-служба АО.

Такое решение было принято на годовом общем собрании акционеров «МАУ». На выплату дивидендов будет направлено 35% чистой прибыли АО - 57 млн 348 тыс. 392 рубля. Оставшуюся часть средств компания направит на развитие.

«Международный аэропорт «Уфа» — современный авиационный комплекс, имеющий две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Он может принимать воздушные суда всех типов.





МАУ лидирует среди аэропортов Приволжского округа по количеству обслуженных пассажиров.