Житель Стерлитамака грабил женщин с помощью арматуры

Злоумышленник предстанет перед судом за два грабежа и три разбойных нападения, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Одной из жертв злоумышленника стала 31-летняя девушка, у которой он на улице выхватил из рук сумку. Помимо нее он аналогичным образом ограбил еще двух женщин, а двух других, прежде чем ограбить, ударил железным прутом.

31-летнего подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. По словам злоумышленника, он недавно снял с девушкой квартиру, вот только платить за нее было нечем.