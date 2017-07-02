В Уфимском районе сельская администрация незаконно передала в собственность дорогостоящую землю

Владелец уже построил на этих сотках продмаг, теперь их придется вернуть обратно муниципалитету.

В 2015 году жительница Уфы арендовала у Зубовского сельсовета в Уфимском районе более 60 соток дорогой земли, а чтобы выкупить их по льготной цене, предоставила в муниципалитет документы, по которым на этом участке, якобы, стоят жилые дома.

Как сообщает республиканская прокуратура, на самом деле здесь находились постройки из ДСП, для жилья они были непригодны. Однако муниципалитет все равно отдал землю в собственность заявительнице за 130 тысяч рублей. В действительности цена участка составляла более 45 миллионов рублей, в дальнейшем владелица построила здесь продмаг.

Прокуратура потребовала признать договор ничтожным и вернуть участок обратно муниципалитету, но Уфимский райсуд в удовлетворении иска отказал.

Верховный суд республики признал такое решение незаконным и прокурорский иск удовлетворил. Теперь земля должна вернуться муниципалитету, исполнение контролирует прокуратура.