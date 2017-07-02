В Уфе можно сдать макулатуру и получить за это подарок

В столице объявлена акция по сбору макулатуры «Спаси лес!» среди городских организаций, предприятий и учреждений, представителей трудящейся молодежи и всех уфимцев, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Акция пройдет 6 июля с 16.00 до 18.30 час. на площадке перед торговым центром «Три кита» (бульвар Ибрагимова, 88). Самые активные участники и организации будут награждены дипломами и призами от партнеров акции.

Акция инициирована Центром содействия занятости молодежи Уфы совместно с Советом трудящейся молодежи столицы и одним из городских спортивных клубов. Организаторы говорят: "Каждый день из офисов и домов по всей стране выбрасывается огромное количество бумаги. При правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого она может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев".