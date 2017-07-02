|
|
НОВОСТИ
02.07.17 21:20
В Башкирии два туристических объекта обозначили как приоритетные инвестиционные проекты
01.07.17 00:12
В Башкирии служебная собака за два дня помогла полицейским найти двух пропавших человек
|
03.07.17 | 11:06 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии стартовала акция «Помоги собраться в школу»
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала в республике, сообщает пресс-служба минтруда.
Помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, инвалидам и сиротам могут все желающие. Школьные принадлежности от организаций, предпринимателей и граждан принимают межрайонные центры социальной помощи семье и детям в городах и районах республики.
Канцелярские товары, тетради, наборы для детского творчества и для уроков рисования принимаются только новые. Портфели, школьная форма, учебники, художественная литература — новые либо в хорошем состоянии. Акция продлится по 31 августа.
Напомним, что в минувшем году в ходе аналогичной акций было собрано школьных принадлежностей на 7,5 млн рублей. Помощь получили более 5,1 тыс. детей.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06