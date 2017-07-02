В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину в сквере имени Ленина в Белорецке будет обновлен и приведен в порядок в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда».

Преобразится и сам сквер. Как рассказали в пресс-службе местного отделения партии, здесь заменят покрытие пешеходной дорожки, появятся новые малые архитектурные формы, скамейки, урны, отремонтируют ограждение, усилят освещение. В завершении будет проведено озеленение территории и разбиты газоны.

Всего Белорецк в этом году получил на благоустройство дворов и общественных территорий в рамках партийного проекта более 32 млн рублей. На эти деньги, кроме сквера имени Ленина, в городе приведут в порядок в сквер, пролегающий между улицами Пушкина и Крупской. Также будут благоустроены 22 городских двора.