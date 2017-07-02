В Башкирии два туристических объекта обозначили как приоритетные инвестиционные проекты

02.07.17 Сегодня - День работников морского и речного флота

02.07.17 Сегодня - Международный день спортивного журналиста

02.07.17 Сегодня - Всемирный день НЛО (День уфолога)

02.07.17 В Уфе появилась новая дорожная разметка

02.07.17 «Башнефть» отказалась выплатить вознаграждение бывшему менеджменту компании

02.07.17 В Башкирии ожидаются сильные ливни

02.07.17 В Илишевском районе Башкирии прошел конкурс шежере

02.07.17 В Германии и Уфе вспоминают погибших в авиакатастрофе над Боденским озером