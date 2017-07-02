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02.07.17 | 14:39 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе украденные у возлюбленной драгоценности мужчина сдал в ломбард
Задержали альфонса, родом из Иглинского района, в Орджоникидзевском районе Уфы. Он подозревается в совершении кражи золотых украшений из квартиры уфимки, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Как выяснилось, накануне 40-летний мужчина пришел в гости к своей 53-летней возлюбленной. Пара выпивала, а когда хозяйка квартиры уснула, он украл все драгоценности из ее шкатулки. Сдал их в ломбард, а вырученные деньги истратил.
"Обнесенная" уфимка отправилась в полицию с заявлением, что из квартиры пропали золотые изделия, стоимость которых составляет 220 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали приятеля заявительницы. Кстати, раньше он судим не был. Но предпосылки к этому есть - на любителя зрелых женщин и дорогих вещей возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Автор: Надежда РОМАНОВА
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