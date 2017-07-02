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01.07.17 00:12
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02.07.17 | 12:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии «восьмёрка» въехала в дерево. Пострадал водитель и пять пассажиров
Авария произошла рано утром 1 июля в Чишминском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.
На улице Революционной поселка Чишмы 19-летний местный житель за рулем «ВАЗ»а восьмой модели допустил съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на дерево.
В ДТП пострадали сам виновник и пять его пассажиров. Больше всех досталось 15-летнему – его госпитализировали в реанимационное отделение.
За прошедший день в регионе зарегистрировано девять ДТП, в которых пострадали 14 человек. Задержаны 74 пьяных водителя.
Автор: Марат САТТАРОВ
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