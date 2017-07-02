В Ермекеевском районе в результате ДТП погибла водитель "семёрки"

ДТП произошло ночью на 10-м километре автодороги Нижнеулу Елга –Ермекеево – Кулбаево.

Жительница района, 1991 года рождения, ехавшая за рулем ВАЗ-2107 в сторону села Ермекеево, по каким-то причинам оказалась на встречке и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21124.





В результате ДТП водитель седьмой модели скончалась на месте, водителя второго авто госпитализировали.





За прошедшие сутки на дорогах республики совершено 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 26 получили телесные повреждения, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.