#Башкирия-Победителем чемпионата России по пахоте стал Андрей Шаль из Рязанской области
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01.07.17 22:42
Победителем чемпионата России по пахоте стал Андрей Шаль из Рязанской области
01.07.17 22:39
В Башкирии состоялся VI Открытый чемпионат России по пахоте
01.07.17 22:11
На Павловке демонтированы самовольные постройки
01.07.17 22:06
В Уфе предложенные бизнесменом 2 миллиона взятки «вернулись» штрафом в 20 миллионов
01.07.17 14:49
В Уфе «вскрыли» Трамвайную
01.07.17 13:07
Дело - табак. Причём, дело уголовное
01.07.17 12:59
Уфимка похитила из салона шесть прядей волос
01.07.17 12:43
В Башкирии водитель «Хендая» разбился в столкновении с «Газель»ю
01.07.17 12:39
В Башкирии пьяный водитель без прав въехал в столб. Погиб 15-летний пассажир
01.07.17 11:00
В Башкирии только одна школьница выбрала французский
01.07.17 10:52
В Уфе появилась новая дорожная разметка
01.07.17 10:47
В Уфе завтра дождь и гроза. Не ждали?
01.07.17 10:38
В Уфе компания, чтобы впредь не давать взяток, заплатила 750 тысяч рублей
01.07.17 10:22
В Белорецке покупательница «отреклась» от покупки: я не я и телефон не мой
01.07.17 00:32
В Белорецке раскрыт дерзкий ночной грабёж
01.07.17 00:26
В Уфе мать воткнула нож сыну в живот. Чтобы не пил?
01.07.17 00:18
В Сибае вор ночью пронёс телевизор мимо спящих хозяев
01.07.17 00:15
В Хайбуллинском районе односельчане выясняли отношения с помощью железного прута
01.07.17 00:12
В Башкирии служебная собака за два дня помогла полицейским найти двух пропавших человек
30.06.17 18:26
В Уфе будет создан республиканский медико-генетический центр
30.06.17 15:50
В Башкирии руководителя бюро медсоцэкспертизы подозревают в получении взятки
30.06.17 15:33
Житель Буздякского района попытался обворовать сельхозкооператив
30.06.17 14:49
Белоречане стали жертвами мошенников
30.06.17 14:30
Mercedes отзывает более трёх тысяч автомобилей
30.06.17 14:26
В Башкирии республиканская трехсторонняя комиссия впервые провела выездное заседание
30.06.17 14:16
Уфимец получил три года за избиение полицейских
30.06.17 13:44
В Нефтекамске сын убил мать за старые обиды
30.06.17 13:27
В Башкирии ужесточили приговор наркосбытчику
30.06.17 11:17
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для молодежи
30.06.17 10:49
В Хайбуллинском районе инициатива в приоритете
30.06.17 10:30
Каким будет июль в Башкирии?
29.06.17 17:23
В Уфе в рамках операции «Должник» взыскано 2,5 миллиона рублей
29.06.17 17:12
Рустэм Хамитов: Поддержка стратегического производства сохранится
29.06.17 16:31
В Башкирии два подростка пострадали от электротравм
29.06.17 16:28
В Башкирии граждан проконсультируют по регистрации недвижимости
29.06.17 14:39
В северной части Уфы возможны проблемы с холодной водой
29.06.17 14:21
В Белорецке поработают на авиацию
29.06.17 14:12
Житель Уфы зарезал гостью и сжёг её в мусорном контейнере
29.06.17 14:01
В Башкирии «КамАЗ» насмерть сбил 15-летнего подростка
29.06.17 13:32
Жительница Дюртюлей начала платить алименты только после уголовного дела
29.06.17 13:13
В Уфимском районе директор предприятия оштрафован за задержку зарплаты
29.06.17 13:10
Гострудинспекция оштрафовала Иглинскую райбольницу
29.06.17 12:38
Завтра в Башкирии стартует Открытый чемпионат России по пахоте
29.06.17 12:27
В Давлеканово у резчика металла затянуло руку под нож
29.06.17 11:59
В Башкирии признали виновной няню, избивавшую годовалого ребенка
29.06.17 11:58
В Салавате будут судить организатора подпольного казино
29.06.17 11:34
Уфимец обокрал квартиру знакомой из-за обиды
29.06.17 11:31
В Нефтекамске прокуратура помогла инвалиду получить лекарство
29.06.17 11:25
В Башкирии водитель и пассажир «Ситроена» разбились, уходя от столкновения
29.06.17 11:02
В 200 организациях Башкирии отключат горячую воду за долги
29.06.17 10:54
В Баймаке стартовал #КумысBREAK
29.06.17 10:39
Евгений Гурьев: 170 миллиардов будут возвращены «Башнефти»
29.06.17 10:39
В Уфе решетки ливневой канализации очищают от веток и мусора
29.06.17 09:35
В Бурзяне лесничий осужден за взятку
28.06.17 18:13
"Салават Юлаев" расторг контракт с голкипером Никласом Сведбергом
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