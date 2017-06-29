Дело - табак. Причём, дело уголовное

Жительница Уфы похитила сигарет на 50 тысяч рублей. 35-летняя злоумышленница задержана, возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщает пресс-служба управления МВД России по Уфе.

Уфимка заходила в продуктовые магазины, брала несколько блоков сигарет и, дождавшись удобного момента, сбегала. Краденое она продавала на рынках, а когда товар заканчивался, вновь шла в магазин. За месяц она совершила пять краж на сумму 50 тысяч рублей.

Женщина ранее уже была судима за аналогичные преступления. Теперь ей в очередной раз предстоит ответить за содеянное.