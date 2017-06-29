В Башкирии только одна школьница выбрала французский

В Башкирии Единый государственный экзамен по иностранным языкам сдавали 1212 выпускников школ. 1194 из них сдавали английский язык, 17 – немецкий и всего одна школьница выбрала французский, сообщает пресс-служба министерства образования.

С испытанием справились практически все: только шесть человек не преодолели минимальный порог в 22 балла по английском языку .

Стобалльников по иностранным языкам нет. Тем не менее, число высокобалльных результатов (от 80 и выше) выросло с 29,9 до 31,2. Улучшился и средний балл: с 67,6 до 69,1, уточнили в пресс-службе.