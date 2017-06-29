В Уфе появилась новая дорожная разметка

В Уфе, на пересечении улиц Айской и Революционной, нанесена так называемая «вафельная разметка», обозначающая границы, которые нельзя пересекать в случае затора, сообщает пресс-служба городской администрации.

Этот участок выбран неслучайно - он, по мнению администрации, наиболее оживленный. Теперь центральная часть перекрестка покрыта диагонально пересекающимися линиями - «вафельной разметкой» - останавливаться на которых категорически запрещено. (Как правило, именно остановка "по центру" создает препятствия для движения автотранспорта в поперечном направлении и становится причиной ДТП на пересечении дорог). Скоро здесь установят и камеру, фиксирующую нарушения правил проезда перекрестка.

Напомним: согласно правилам, въезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора, «который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении» наказывается штрафом в тысячу рублей. За пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора нарушитель платит 800 рублей.



В России эта разметка впервые была применена в Москве. Эксперимент проводился в течение года на трех столичных перекрестках. Опыт был признан удачным, и в 2017 году «вафельная разметка» начала появляться в других городах России.