В Уфе завтра дождь и гроза. Не ждали?

2 и 3 июля в Уфе ожидаются дожди, местами грозы, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра при грозах достигнут 18 м/с. Температура воздуха: ночью 15-17°, днем 21-23°.

«Служба спасения 112» в очередной раз рекомендует избегать нахождения рядом с металлическими конструкциями, линиями электропередач, деревьями. Не пользуйтесь в грозу на улице мобильными телефонами, гаджетами и брелками от автомобиля, лучше уберите их в сумку. Купаться или ловить рыбу в грозу опасно для жизни, напоминают спасатели.