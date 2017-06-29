В Уфе мать воткнула нож сыну в живот. Чтобы не пил?

Но поначалу пили вместе - и мать, и сын, приехавший к ней в гости.

Как выяснили позже полицейские, в тот день молодой человек распивал спиртные напитки вместе со своей матерью. Во время застолья мать и сын поругались. Ссора закончилась плачевно: женщина схватила нож и воткнула его сыну в живот.

Мать потерпевшего была ранее судима, ей 48 лет. Она доставлена в отделение полиции и дала признательные показания. Нож, которым она ранила сына, изъят. Сын находится в больнице.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.