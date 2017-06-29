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01.07.17 | 00:26 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе мать воткнула нож сыну в живот. Чтобы не пил?
Но поначалу пили вместе - и мать, и сын, приехавший к ней в гости.
Как выяснили позже полицейские, в тот день молодой человек распивал спиртные напитки вместе со своей матерью. Во время застолья мать и сын поругались. Ссора закончилась плачевно: женщина схватила нож и воткнула его сыну в живот.
Мать потерпевшего была ранее судима, ей 48 лет. Она доставлена в отделение полиции и дала признательные показания. Нож, которым она ранила сына, изъят. Сын находится в больнице.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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