В Сибае вор ночью пронёс телевизор мимо спящих хозяев

Пробрался в жилище вор через балкон и, пока хозяева спали, унес телевизор.

Выспавшийся хозяин, 45-летний сибаец, на следующее утро поспешил в полицию с заявлением, что ночью из его квартиры украли телевизор.

Сотрудники уголовного розыска вместе с экспертами-криминалистами вышли на след подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий мужчина.

Полицейские выяснили, что накануне вечером он шел мимо одной из многоэтажек. Его внимание привлек скандал - крики, доносившиеся из окон квартиры. Он дождался, пока все затихнет, хозяева улягутся спать, и проник в квартиру через открытый балкон. В квартире вор взял телевизор и ушел с добычей так же, как и пришел, через балкон.

Сейчас похищенный телевизор изъят, а по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает.пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.