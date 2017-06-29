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01.07.17 | 00:15 НОВОСТИ | Архив новостей
В Хайбуллинском районе односельчане выясняли отношения с помощью железного прута
В результате один из них, 63-летний житель деревни Исянгильдино, с черепно-мозговой травмой головы поступил в райбольницу. Медики сообщили об этом в полицию района.
Следственно-оперативная группа выяснила, что в тот день пенсионер выпивал со своими односельчанами и чего-то не поделил с одним из приятелей – 41-летним, ранее судимым, неработающим местным жителем. Тот высочил во двор, схватил железный прут и, вернувшись, ударил пенсионера по голове этим импровизированным оружием. Пожилой мужчина потерял сознание. "Скорую помощь" вызвали собутыльники.
Сейчас потерпевший находится в больнице. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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