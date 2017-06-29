Житель Буздякского района попытался обворовать сельхозкооператив

Ему помешала полиция, мужчина успел скыться, но вскоре его задержали.

Прогуливаясь по ночным улицам села Копей-Кубово Буздякского района, один из сельчан заметил в здании местного сельхозкооператива силуэт человека, хотя на входной двери висел замок. Гражданин смекнул, что, скорее всего, там орудуют воры и тут же обратился в полицию.

Через несколько минут на место прибыли полицейские. Сообщивший был прав – через окно в помещение проник неизвестный и пытался похитить несколько бутылок спиртного и электротехнику, которую аккуратно сложил в угол. Самого злоумышленника на месте не оказалось – он успел скрыться, почуяв неладное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в течение часа. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД,