Белоречане стали жертвами мошенников

В белорецкую полицию поступило несколько заявлений граждан о том, что с их банковских карт пропадали деньги. Суммы, как правило, небольшие – до двух тысяч рублей.

Пояснения потерпевших похожи. До списания средств с установленного на телефоны мобильного банка они получали MMS-сообщения со ссылками якобы на картинку, фотографию или интересное приложение.





Так, 26 июня жертвой злоумышленника стала 32-летняя жительница города. Она получила сообщение со ссылкой. Подумав, что это поздравительная открытка, женщина прошла по указанному интернет-адресу, после чего с её счета была списана одна тысяча рублей.





По предварительным данным, схема обмана заключается в том, что при попытке пройти по ссылке на телефоне отображается нейтральная фотография. В это время скачивается вредоносная программа. Задача вируса – кража средств со счета телефона и банковской карты. Затем всем абонентам из телефонной книжки делается рассылка сообщения с аналогичным содержимым.





По всем заявлениям проводятся проверки, после которых будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД РБ.