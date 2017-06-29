|
|
НОВОСТИ
28.06.17 12:31
Рустэм Хамитов: Судебный процесс затрагивает «Башнефть», «Роснефть» и правительство Башкирии
|
30.06.17 | 14:26 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии республиканская трехсторонняя комиссия впервые провела выездное заседание
Оно состоялось вчера в Стерлитамаке под председательством заместителя премьер-министра Салавата Сагитова, сообщает пресс-служба правительства региона.
Комиссия рассмотрела вопросы стабилизации социально-экономического положения на Кумертауском авиационном предприятии, реализацию плана мероприятий по повышению уровня зарплаты в республике, а также трудоустройство инвалидов.
Министр труда и социальной защиты Ленара Иванова подчеркнула: комиссия работает в выездном формате впервые, но планируется, это станет традиционным, так как позволяет познакомиться с опытом работы территориальных комиссий непосредственно на местах.
Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов кратко ознакомил гостей с развитием города и рассказал об опыте работы территориальной трёхсторонней комиссии. Почти 12 лет стерлитамакская ТТК является крупной площадкой, на которой стороны социального партнёрства определяют приоритетные направления социально-экономического развития города, сообщил он.
Социальные партнёры проводят согласованную политику по вопросам оплаты, условий и охраны труда, занятости, социальных гарантий и др. По словам главы города, на постоянном контроле находятся вопросы индексации заработной платы, легализации трудовых отношений и снижения уровня безработицы.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
|
AHOHC
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15