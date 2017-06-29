В Башкирии республиканская трехсторонняя комиссия впервые провела выездное заседание

Оно состоялось вчера в Стерлитамаке под председательством заместителя премьер-министра Салавата Сагитова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Комиссия рассмотрела вопросы стабилизации социально-экономического положения на Кумертауском авиационном предприятии, реализацию плана мероприятий по повышению уровня зарплаты в республике, а также трудоустройство инвалидов.

Министр труда и социальной защиты Ленара Иванова подчеркнула: комиссия работает в выездном формате впервые, но планируется, это станет традиционным, так как позволяет познакомиться с опытом работы территориальных комиссий непосредственно на местах.

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов кратко ознакомил гостей с развитием города и рассказал об опыте работы территориальной трёхсторонней комиссии. Почти 12 лет стерлитамакская ТТК является крупной площадкой, на которой стороны социального партнёрства определяют приоритетные направления социально-экономического развития города, сообщил он.

Социальные партнёры проводят согласованную политику по вопросам оплаты, условий и охраны труда, занятости, социальных гарантий и др. По словам главы города, на постоянном контроле находятся вопросы индексации заработной платы, легализации трудовых отношений и снижения уровня безработицы.