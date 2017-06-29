Уфимец получил три года за избиение полицейских

В конце декабря полицейский патруль заметил на одной из улиц Орджоникидзевского района Уфы нетрезвого горожанина и предложил тому пройти до стационарного поста для установления личности.

В ответ мужчина несколько раз ударил одного из стражей порядка кулаком в голову, в результате тот получил закрытую травму черепа.

Второму буян нанес удар головой в лицо и несколько раз ударил коленом в голову, причинив полицейскому легкий вред здоровью.

Обвиняемого приговорили к трем годам условного лишения свободы, сообщает Верховный суд республики.