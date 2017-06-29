В Нефтекамске сын убил мать за старые обиды

30.06.17 Сегодня - Международный день астероида

30.06.17 Сегодня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России

30.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

30.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

30.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

30.06.17 Рустэм Хамитов подписал указ о проведении фестиваля «Присягая России» в Крыму

30.06.17 Учалинский район первым в Башкирии преодолел четырехтысячный молочный рубеж

30.06.17 В Уфе появится граффити Рихарда Зорге