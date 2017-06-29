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30.06.17 | 13:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Нефтекамске сын убил мать за старые обиды
Совместная пьянка закончилась трагедией.
28-летний житель Нефтекамска обвиняется в убйстве собственной матери.
Мужчина 28 июня пришел в гости к 47-летней матери. Во время распития спиртного родственники вспомнили старые обиды, началась ссора.
Женщина попыталась выгнать сына из квартиры. Взяв нож, он нанес хозяйке несколько ударов, оказавшихся смертельными.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает следственный комитет РБ.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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