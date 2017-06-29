Рустэм Хамитов: Поддержка стратегического производства сохранится

Рустэм Хамитов сегодня посетил Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов, сообщает пресс-служба главы региона.

При поддержке руководства республики в последние четыре года на заводе проведена масштабная модернизация, позволившая улучшить позиции завода на российском рынке. В 2014 году запустили производство гранулированных катализаторов крекинга. Высокое качество продукта позволило российским нефтепереработчикам практически полностью отказаться от использования импортных аналогов по некоторым видам катализаторов.

Директор предприятия Александр Бодрый поблагодарил Рустэма Хамитова за поддержку, оказываемую заводу. По его словам, мощности завода по некоторым продуктам загружены на 100 процентов. Дальнейшее развитие связано уже с освоением рынков стран СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время в качестве потенциальных партнеров рассматриваются заводы Белоруссии.

Наряду с этим руководство предприятия работает над тем, чтобы наладить взаимодействие с российскими предприятиями на долгосрочной основе.

– Есть проблема недоверия со стороны крупных потребителей, – отметил Александр Бодрый. – Поэтому перед нами стоит задача подтверждения качества нашей продукции, которая сегодня ни в чём не уступает лучшим мировым образцам.

Однако, как отметил директор, это сложная задача не только экономического, но и политического характера. Есть примеры, связанные, в том числе с политикой демпинга со стороны зарубежных производителей и поставщиков, направленной на сдерживание развития отечественной промышленности.

Рустэм Хамитов отметил, что предприятие сейчас работает хорошо, но важно не останавливаться на достигнутом уровне. При этом поддержка стратегического в масштабах страны производства со стороны республики в дальнейшем также сохранится.