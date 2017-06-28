В Башкирии граждан проконсультируют по регистрации недвижимости

Сотрудники Росреестра проконсультируют граждан в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи 30 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием по вопросам регистрации недвижимости и кадастрового учета пройдет в Уфе по двум адресам: ул. Достоевского, 73 (с 14.00 до 18.00) и ул. Ухтомского, 12 (с 14.00 до 17.00). Консультацию можно также получить в офисах Росреестра по ул. Ленина, 70 и 50 лет СССР, 30/5, а также по телефонам 224-36-50, 224-36-22, 248-38-92 и 241-48-99.

Граждан примут и в отделах Росреестра в городах и районах.