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29.06.17 | 16:28 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии граждан проконсультируют по регистрации недвижимости
Сотрудники Росреестра проконсультируют граждан в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи 30 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
Прием по вопросам регистрации недвижимости и кадастрового учета пройдет в Уфе по двум адресам: ул. Достоевского, 73 (с 14.00 до 18.00) и ул. Ухтомского, 12 (с 14.00 до 17.00). Консультацию можно также получить в офисах Росреестра по ул. Ленина, 70 и 50 лет СССР, 30/5, а также по телефонам 224-36-50, 224-36-22, 248-38-92 и 241-48-99.
Граждан примут и в отделах Росреестра в городах и районах.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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