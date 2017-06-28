В северной части Уфы возможны проблемы с холодной водой

Давление холодного водоснабжения понизится 30 июня и 1 июня в северной части Уфы, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Снижение параметров затронет территорию, ограниченную улицами Интернациональной, Комарова, Кольцевой, Ульяновых и Маяковского. Проблемы с холодной водой возможны в 203 жилых домах, шести школах, 12 детских садах и девяти медучреждениях. Вообще не будет воды в трех домах.





Ограничения связаны с заменой запорной арматуры на магистральных водопроводах после выявленных дефектов. Работы планируется провести с 14.00 30 июня до 13.00 1 июля.





Для жителей будет организован подвоз воды в пять точек: ул. Кольцевая, 47 (больница № 10), ул. Первомайская, 14 (ДК имени Орджоникидзе), пересечение ул. Кольцевой и Конституции, ул. Нежинская, 4, пересечение ул. Кольцевой и Космонавтов.