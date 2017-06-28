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29.06.17 | 14:12 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Уфы зарезал гостью и сжёг её в мусорном контейнере
Спустя месяц убийца обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
С 28 на 29 мая 45-летняя жительница Демского района осталась на ночевку у 51-летнего знакомого, так как дом, где она проживала с сожителем, сгорел. Во время пьянки между ней и хозяином дома возникла ссора – мужчина стал обвинять гостью и ее сожителя в том, что они обокрали его. Одними лишь словами он не ограничился, схватил нож и дважды нанес удары гостье, а когда та скончалась, – сжег ее тело в металлическом мусорном контейнере.
С сообщением о пропаже 29 мая в полицию обратился сожитель уфимки, который на момент произошедшего находился на работе. Спустя почти месяц, 28 июня в полицию явился убийца и сообщил о содеянном. При проверке показаний он указал тот самый контейнер.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Автор: Марат САТТАРОВ
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