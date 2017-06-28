В Башкирии «КамАЗ» насмерть сбил 15-летнего подростка

Авария произошла сегодня в двенадцатом часу дня, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В селе Месягутово Дуванского района 49-летний местный житель, управляя грузовиком, сбил попутный скутер. На момент ДТП скутерист выполнял левый поворот. Восьмиклассник местной гимназии скончался на месте. Водитель «КамАЗ»а после столкновения съехал с дороги и опрокинул транспорт, получив травмы.

Школьник, управлявший скутером, не имел прав. В процессе следствия будет установлена степень вины каждого участника ДТП.