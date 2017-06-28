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29.06.17 | 13:32 НОВОСТИ | Архив новостей
Жительница Дюртюлей начала платить алименты только после уголовного дела
Более 320 тысяч рублей составил долг жительницы города Дюртюли по алиментам, сообщают в ФССП по РБ.
Молодую женщину лишили родительских прав, но это не освобождало ее от алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, который воспитывается в детском доме.
Однако горе-мамаша уклонялась от исполнения родительских обязательств, накопив долг по алиментам в сумме более 300 тысяч рублей. Требования судебного пристава гражданка игнорировала, официально работать не хотела.
В результате приставы завели на нее дело, а суд признал должницу виновной в административном правонарушении и приговорил к обязательным работам на 20 часов. Положенные часы, женщина отработала, но по-прежнему, не платила ребенку ни рубля. Потому через два месяца она была привлечена уже к уголовной ответственности, и суд на этот женщину приговорил к 6 месяцам исправительных работ.
Только после такого серьезного наказания, девушка трудоустроилась и принесла судебному приставу трудовой договор. На место её работы уже направлено постановление о взыскании алиментов на содержание ребенка.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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