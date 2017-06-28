В Уфимском районе директор предприятия оштрафован за задержку зарплаты

Проверка устроенная по жалобе работников установила нарушения трудового законодательства в ООО «Агрофирма им. Цюрупы», сообщают в прокуратуре республики.

Установлено, что 32 работника трудились на сельхозпредприятии по трудовым договорам. В ноябре прошлого года руководитель компании уволил их, а в текущем году вновь принял на работу на те же должности. Однако как надо трудовые отношения не оформил, заключив лишь гражданско-правовые договоры на выполнение работ.

Таким образом, он уклонился от исполнения трудового законодательства. Это дало ему возможность задерживать выплату зарплаты, не вносить налоговые платежи и обязательные отчисления в пенсионный фонд. Аграрии были лишены оплачиваемых отпусков и больничных.

По результатам проверки в отношении директора было возбуждено 32 административных дела Он оштрафован на 320 тыс рублей.