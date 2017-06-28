В Башкирии 79-летняя женщина подозревается в убийстве супруга

Следственные органы по факту убийства возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

С 15 на 16 июня в Салавате хозяйка дома нанесла 76-летнему супругу удар ножом в грудь. Мужчина скончался, а горожанка утром обратилась к соседям и те вызвали правоохранителей.

Подозреваемая является инвалидом 2 группы. Следователь готовит постановление о назначении ей судебно-психиатрической экспертизы,. Пока она помещена в психиатрический стационар. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.