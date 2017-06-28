#Башкирия-Башкирские спортсмены – призёры Кубка мира по кикбоксингу
НОВОСТИ
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28.06.17 15:16
Главой Буздякского района избран Азат Арсланов
28.06.17 15:03
В Башкирии водитель маршрутки предстанет перед судом за ДТП с двумя жертвами
28.06.17 14:21
В Салавате прошло первенство республики по тяжёлой атлетике
28.06.17 13:27
Башкирские спортсмены – призёры Кубка мира по кикбоксингу
28.06.17 13:23
Молодой учёный из Башкирии придумал лекарство для пчёл
28.06.17 12:40
Рустэм Хамитов: Для нас принципиально важно сохранить региональный пакет «Башнефти»
28.06.17 12:35
Через Уфу пройдёт ралли «Шелковый путь»
28.06.17 12:35
В Башкирии пожилых людей примут 24 семьи
28.06.17 12:31
Рустэм Хамитов: Судебный процесс затрагивает «Башнефть», «Роснефть» и правительство Башкирии
28.06.17 12:18
Политика благотворительности «Роснефти» и «Башнефти» - это надолго
28.06.17 12:06
Рустэм Хамитов: Арест акций «Системы» поможет избежать сложностей
28.06.17 11:52
В Башкирии двух чиновников учреждений минлесхоза подозревают в коррупции
28.06.17 11:44
Водопроводная сеть Уфы попала в «благополучную зону»
28.06.17 11:40
Рустэм Хамитов: Республика должна вернуть то, что по праву принадлежало ей
28.06.17 11:25
Уфа вошла в десятку лучших мегаполисов страны
28.06.17 11:14
В центре Уфы появится "творческий квартал"
28.06.17 11:12
В Башкирии пострадавшим на производстве выдали «Лады Гранты»
28.06.17 10:39
Житель Мелеуза задушил своего знакомого
28.06.17 10:10
В Москве с аншлагом прошёл фильм «Из Уфы, с любовью!»
28.06.17 09:53
В Башкирии водитель «десятки» при обгоне столкнулся с попутным «УАЗ»ом
28.06.17 09:53
Суд взял паузу в деле «Роснефти» и «Системы»
28.06.17 09:27
Паломников из Башкирии, отправляющихся в хадж, предупреждают об опасных инфекциях
27.06.17 17:07
Житель Кумертау сдал на лом угнанную у приятеля машину
27.06.17 16:56
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
27.06.17 16:51
В Башкирии на чемпионате по спортивному туризму среди инвалидов победили иглинцы
27.06.17 16:10
В Туймазах дисквалифицирован руководитель управляющий организации
27.06.17 16:09
Туймазинский убийца предстанет перед судом
27.06.17 14:59
В Уфе принялись за укладку нового слоя асфальта на проспекте Салавата Юлаева
27.06.17 14:49
Башкирия может начать сборку тракторов «Беларусь»
27.06.17 14:16
Башкирские лучники привезли бронзовые награды с первенства России
27.06.17 14:15
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
27.06.17 14:04
Жителя Стерлитамака ограбили на рыбалке
27.06.17 14:02
В Башкирии мать с сыном погибли во время пожара
27.06.17 13:34
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
27.06.17 13:11
В Уфе стартовала акция помощи сиротам-первоклассникам
27.06.17 13:09
Ирек Ялалов лично проверит качество питания в детских лагерях
27.06.17 12:34
В Новобелокатае за травму ребенка заведующую детсадом оштрафовали на 10 тысяч рублей
27.06.17 12:31
В Белую запустили более пяти тысяч мальков стерляди
27.06.17 12:30
В Янауле раскрыта кража автомобиля из гаража
27.06.17 12:11
В Башкирском Зауралье будут восстанавливать железнодорожное движение
27.06.17 11:38
В Уфе водитель, лишённый прав, перевозил людей на маршрутке
27.06.17 11:31
В Уфе задержаны изготовители и сбытчики «мета»
27.06.17 11:10
В Башкирии водитель «десятки» разбился в столкновении с автобусом
27.06.17 10:49
В Башкирии стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку
27.06.17 09:55
«Чистая Сакмара» - в Оренбуржье
26.06.17 19:46
В Уфе клиент взял машину в аренду... чтобы продать
26.06.17 17:54
Житель Чекмагушевского района убил брата сожительницы
26.06.17 17:47
В Акъяре будут судить невыплатившего зарплату руководителя муниципального предприятия
26.06.17 17:44
В Мелеузе пьяный сын убил мать за то, что она выпила
26.06.17 12:37
В Янаульском районе приостановили эксплуатацию газозаправки
26.06.17 12:23
Жителям Дёмского района с 3 июля перекроют горячую воду
26.06.17 12:18
В Уфе задержана похитительница детской смеси
26.06.17 12:03
В Салавате «десятка» въехала в дерево. Госпитализированы два человека
25.06.17 22:05
Где в Башкирии будут ловить рыбку? Большей частью - большую
25.06.17 13:06
В Башкирии три человека пострадали в столкновении трёх грузовиков
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