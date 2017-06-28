Башкирские спортсмены – призёры Кубка мира по кикбоксингу

На их счету несколько медалей разного достоинства.

В итальянском Римини прошел Кубок мира по кикбоксингу. Участниками соревнований стали около двух тысяч спортсменов из 29 стран. Одной из самых многочисленных команд была сборная России, в ее составе выступили воспитанники башкирского спорта Айвар Гафуров, Александр Тонкачев и Юнир Ахметьянов.

В весе 79 кг в дисциплине «пойнтфайтинг» третье место занял Александр Тонкачев. В весе до 79 кг в дисциплинах «лайт контакт» и «лайт лоу» «бронза» досталась Айвару Гафурову. Также третье место в пойнтфайтинге завоевал Юнир Ахметьянов, он же взял «серебро» в лайт-контакте, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.