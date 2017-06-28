Молодой учёный из Башкирии придумал лекарство для пчёл

Уфимский аспирант из Уфимского научного центра АН России стал обладателем гранта на Молодежном форуме ПФО «iВолга - 2017»

Алмаз Гатауллин представил проект «Хитомилан. Адаптоген нового поколения для пчел» и получил 200 тысяч рублей за разработку продукта, направленного на оздоровление пчел.

В результате применения препарата запускаются положительные эффекты в организме особей: усиливается иммунитет, увеличивается репродуктивность пчёл. В результате пчелосемьи весной развиваются в 1,5 - 2 раза быстрее, в следствии чего растет доход пчеловода.





— Препарат совершенно безвреден. В нем нет никакой химии. Смесь полностью состоит из естественных экологически чистых компонентов, родных организму пчелы. Использование нашего продукта позволит отказаться от антибиотиков, от которого слабеет организм пчелы», - рассказывает Алмаз.





Разработка нашего ученого может спасти пчеловодов России, которые отмечают в нынешнем году массовую гибель пчел. Проектом Алмаза Гатауллина уже заинтересовались инвесторы. Особенно большой интерес проявил глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Он подробно расспросил Алмаза о его разработке и взял координаты ученого и образец продукта.





Справка





Обладателями грантов на форуме стали еще несколько молодых людей из республики. Это Катерина Малютина из Башкирского государственного аграрного университета за проект «Технология получения безвирусного картофеля», Тимур Юсуфов из Уфимского государственного авиационного технического университета за идею электромотоцикла «E-Ti». Поощрительным призом в виде поездки на космодром «Байконур» на смену «Культурный БУМ!» награждена Виктория Николаева из Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Еще одного гранта в размере 150 тыс. рублей на выставке инноваций, проходившей в рамках форума, удостоен Ильдар Адзитаров.