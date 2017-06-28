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28.06.17 | 12:35 НОВОСТИ | Архив новостей
Через Уфу пройдёт ралли «Шелковый путь»
Уфа примет участников международного ралли «Шелковый путь-2017» 9 июля, сообщает пресс-служба администрации столицы.
130 спортивных экипажей из России, Франции, Германии, Чехии, Казахстана, Китая, Венгрии и других стран стартуют с Красной площади в Москве 7 июля. В Уфу гонщики прибудут по федеральной трассе М-7 из Мензелинска (Татарстан).
Торжественная встреча участников пройдет на площади имени Салавата Юлаева.
Столицу республики экипажи покинут 10 июля, направляясь в Челябинскую область. В том числе они преодолеют скоростной участок протяженностью 50 километров вблизи деревни Первый Май Учалинского района.
Добавим, что ралли пройдет по территории трех стран - России, Казахстана и Китая. Продлится оно две недели и финиширует в китайском городе Сиань, отправной точке Великого Шелкового пути.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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