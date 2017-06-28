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28.06.17 | 12:40 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: Для нас принципиально важно сохранить региональный пакет «Башнефти»
«Кто же продаёт курицу, которая несёт золотые яйца?», - глава Башкирии Рустэм Хамитов ответил вопросом на вопрос журналиста телеканала «Россия 24» о том, стоит ли продавать региональный пакет компании «Башнефть».
Он сообщил в прямом эфире, что за неполных два года владения пакетом в 25 процентов плюс одна акция Башкирия уже получила более 20 млрд рублей дивидендов и благотворительной помощи. А по итогам 2017 года эта цифра достигнет 30 млрд рублей.
«Для нас принципиально важно сохранить этот пакет, а также продолжать продуктивное и серьёзное сотрудничество с компанией «Роснефть», помогая при этом компании «Башнефть» завоёвывать новые позиции в нефтехимии, газовой химии, нефтепереработке, решении вопросов охраны окружающей среды», - заявил Хамитов.
Глава республики выразил уверенность, что в таком формате работа будет «наиболее благоприятной и плодотворной, в том числе для компаний «Роснефть», «Башнефть» и для Башкортостана, его жителей, потому что они сегодня реально чувствуют поддержку таких партнёров».
Автор: Гузель НАБИЕВА
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