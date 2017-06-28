В Башкирии пожилых людей примут 24 семьи

24 семьи республики примут на проживание пожилых людей уже в нынешнем году, сообщает пресс-служба минтруда.

Подбором приемных семей будут заниматься республиканский центр социального обслуживания и центры социальной помощи семье и детям. Для претендентов введен ряд ограничений: близкое родство, совместное проживание до направления в стационар, получение компенсации по уходу за нетрудоспособными членами семьи, судимость, психические заболевания, алкоголизм, наркомания.

Пожилой человек будет передавать в бюджет семьи 75 процентов своего дохода. Приемный «родитель» будет также получать ежемесячное вознаграждение 6,2 тыс. рублей, а если подопечный старше 80 лет или является инвалидом 1 группы, - на 30 процентов больше. Дважды в год семьи будут проверять, им также придется представлять отчеты по расходованию средств.

По словам министра труда и социальной защиты населения Ленары Ивановой, в республике 902 тысячи пенсионеров. Каждый пятый из них одинок и нуждается в постоянном уходе. Как правило, пожилые люди в этом случае попадают в интернаты. Приемная семья позволит сохранить привычный образ жизни.

В следующем году появятся 124 приемные семьи для людей преклонного возраста, в 2019-м – 154, в 2020-м – 178 семей.