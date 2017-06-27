В Башкирии на чемпионате по спортивному туризму среди инвалидов победили иглинцы

Двадцать команд, или более ста человек, приняли участие в чемпионате по спортивному туризму среди инвалидов на реке Лемезе, сообщила пресс-секретарь республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов Ильвира Хафизова.

В программу входили четыре вида соревнований: на катамаранах, на средствах передвижения, пешеходный туризм и ориентирование на местности. Самой сложной оказалась водная трасса. Сильным течением сносило ворота и катамараны. Один из спортсменов, не удержавшись, оказался в воде. Бурю эмоций вызвала и собачка, самоотверженно бросившаяся за хозяином в холодную реку. Ее унесло течением, однако она смогла выбраться на берег и вернуться лагерь. Пешеходная трасса тоже потребовала немало мужества: коляски и костыли застревали в сырой земле, канаты скользили. Участники спешили на помощь друг к другу: поднимали колясочников, цепляли карабины.

По итогам соревнований первое место заняла команда Иглинской организации БРО ВОИ, второе - у Уфимского дома-интерната, третье - у команды Кугарчинского района. Лучшими в соревнованиях на средствах передвижения стали Руслан Халилов из Стерлитамака и Зинира Садыкова из Кугарчинского района.