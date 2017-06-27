В Уфе принялись за укладку нового слоя асфальта на проспекте Салавата Юлаева

Работы начались в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба госкомтранса республики.

Первые работы стартовали в ночь с 25 на 26 июня – было уложено полтора километра асфальта шириной восемь метров. Вначале планируется уложить 15 тонн выравнивающего слоя, а затем столько же – верхнего слоя. Работы ведутся по ночам и должны завершиться к августу. Параллельно работают два асфальтоукладчика, семь катков, семь самосвалов и 25 человек. Контроль за качеством смеси осуществляется ежедневно.

Как отмечает источник, в рамках указанной выше программы в столице Башкирии будут отремонтированы 29 улиц и ликвидировано 20 мест концентрации ДТП, установлены пешеходные ограждения, обновлены светофоры и дорожные знаки. Реализация работ рассчитана на текущий год.