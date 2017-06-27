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27.06.17 | 14:49 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия может начать сборку тракторов «Беларусь»
Со стороны республики роль партнера в проекте способно взять ГУСП «Башсельхозтехника».
Башкирия рассматривает возможность начать у себя сборку белорусских тракторов. Об этом сообщил глава регионального минпрома Алексей Карпухин во время визита на Минский тракторный завод.
Также он подчеркнул, что проект будет хорошим шагом вперед в развитии обоюдного сотрудничества и отметил, что с нашей стороны партнером может выступить ГУСП «Башсельхозтехника».
Кроме того, А. Карпухин отметил, что регион заинтересован в поставках из Беларуси лесохозяйственной техники, сообщают в республиканском минпроме.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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