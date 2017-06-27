Башкирия может начать сборку тракторов «Беларусь»

Со стороны республики роль партнера в проекте способно взять ГУСП «Башсельхозтехника».

Башкирия рассматривает возможность начать у себя сборку белорусских тракторов. Об этом сообщил глава регионального минпрома Алексей Карпухин во время визита на Минский тракторный завод.

Также он подчеркнул, что проект будет хорошим шагом вперед в развитии обоюдного сотрудничества и отметил, что с нашей стороны партнером может выступить ГУСП «Башсельхозтехника».

Кроме того, А. Карпухин отметил, что регион заинтересован в поставках из Беларуси лесохозяйственной техники, сообщают в республиканском минпроме.