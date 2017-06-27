Башкирские лучники привезли бронзовые награды с первенства России

Теперь призеры выступят на Кубке Европы в Хорватии.

В Орле прошло первенство России по стрельбе из лука. Участниками соревнований стали 350 спортсменов из 34 регионов, в том числе и воспитанники башкирского спорта.

Среди юношей в классическом луке третье место занял уфимец Рухулла Набилл. В блочном луке «бронзу» завоевал стрелок из Салавата Эмиль Рахимов. Также третье место занял дуэт Станислав Черемискин/ Эллина Шарипова.

Теперь все четверо спортсменов выступят на Кубке Европы. Он будет проходить с 8 по 16 июля в Хорватии, сообщает пресс-служба регионального минспорта.